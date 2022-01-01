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Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325

54 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
VS
52 из 100
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
ASUS ZenBook 13 OLED UM325
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) и ASUS ZenBook 13 OLED UM325 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6639 vs 4781 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (618 и 802 см2)
  • Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 15 (2021)
vs
ZenBook 13 OLED UM325

Корпус

Вес 1.07 кг 1.14 кг
Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 304.2 x 203 x 13.9 мм
Площадь 802 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~78.9%
Боковые рамки 5 мм 4.9 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 41.9 дБ 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 7400:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 99.3% 99.7%
Охват DCI-P3 87.6% 99.5%
Время отклика 2 мс 4 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 216 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 10-45 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 448
Блоки текстурирования (TMUs) 56 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 7
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 15 (2021) +155%
2.822 терафлопс
ZenBook 13 OLED UM325
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (2x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.4 дБ 65.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 13.0 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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