Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 10870H Intel Core i9 10980HK Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Существенно легче – весит на 1270 граммов меньше (1.07 и 2.34 кг)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (802 и 897 см2) Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10362 vs 4781 баллов

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (92 и 68 Вт*ч)

Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

На 19% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 2.34 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 359.8 x 249.2 x 24.5 мм Площадь 802 см2 897 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~74.8% Боковые рамки 5 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.9 дБ 54.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.3% 99.6% Охват DCI-P3 87.6% 99.9% Время отклика 2 мс 2 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) 370 нит ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +19% 440 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 92 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 712 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP - 90-110 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 930 МГц Boost частота GPU - 1410 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 14.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 256 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 56 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) 2.822 терафлопс ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +410% 14.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да - Макс. громкость 81.4 дБ 77.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.