Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Батарея 68 Вт*ч - 97 Вт*ч 56 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H Intel Core i9 10885H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 1440 граммов меньше (1.07 и 2.51 кг)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (802 и 930 см2) Причины выбрать Dell XPS 17 9700 Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (97 и 68 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 2.51 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 375 x 248 x 20 мм Площадь 802 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~90.1% Боковые рамки 5 мм 4.4 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 150° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.9 дБ 49 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 133 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1686:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.3% 90.4% Охват DCI-P3 87.6% 94% Время отклика 2 мс 41 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) 370 нит XPS 17 9700 +35% 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 97 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 447 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 2060 Max-Q 6GB TGP - 50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU - 1350 МГц Boost частота GPU - 1485 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) 2.822 терафлопс XPS 17 9700 +8% 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC711-CG Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.4 дБ 82.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 15.0 x 8.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.