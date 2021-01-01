Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 15 (2021) или Aorus 15G (RTX 30 Series) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

61 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
VS
75 из 100
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 10870H
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) и Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 930 граммов меньше (1.07 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (802 и 871 см2)
Причины выбрать Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 271-369% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 108% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3667 vs 1759 баллов
  • Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (99 и 68 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 15 (2021)
vs
Aorus 15G (RTX 30 Series)

Корпус

Вес 1.07 кг 2 кг
Ширина 355.4 мм 357 мм
Высота 225.8 мм 244 мм
Толщина 11.7 мм 23 мм
Площадь 802 см2 871 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~77%
Боковые рамки 5 мм 5.8 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1152:1
Цветовой охват sRGB 100% 90%
Охват Adobe RGB 96% 67%
Охват DCI-P3 99% 65.6%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 725 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 105 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 930 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1365 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 16.7 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 6144
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 15 (2021)
2.822 терафлопс
Aorus 15G (RTX 30 Series) +492%
16.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek RTL8125
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 48.9 дБ 83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9500 vs Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
2. LG Gram 17 (2021) vs Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
3. Microsoft Surface Laptop 4 15 vs Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
4. HP ENVY x360 15 (Ryzen) vs Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
5. MSI GS66 Stealth vs Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
6. Lenovo Legion 5 (2021, AMD) vs Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
7. MSI GP66 Leopard vs Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)
8. Asus ROG Strix G15 Advantage Edition vs Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Gigabyte Aorus 15G (RTX 30 Series) и Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях