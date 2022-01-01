Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 3072 x 1920 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Существенно легче – весит на 930 граммов меньше (1.07 и 2 кг)

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (802 и 878 см2) Причины выбрать HP Spectre x360 16 Видеокарта показывает в среднем на 43-59% больше FPS в играх

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6305 vs 4781 баллов

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 2 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм Площадь 802 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~84.5% Боковые рамки 5 мм 6.7 мм Цвета Серебристый, Синий Черный, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.3% 74% Охват DCI-P3 87.6% 74% Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) 370 нит Spectre x360 16 +8% 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP - 40 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 938 МГц Boost частота GPU - 1223 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 40 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) 2.822 терафлопс Spectre x360 16 +78% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 81.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.