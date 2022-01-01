Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
- Существенно легче – весит на 1430 граммов меньше (1.07 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (802 и 944 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 31.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 68 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.07 кг
|2.5 кг
|Размеры
|355.4 x 225.8 x 11.7 мм
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|802 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|~78.7%
|Боковые рамки
|5 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|41.9 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|99.3%
|100%
|Охват DCI-P3
|87.6%
|100%
|Время отклика
|2 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|4
|16
|Потоков
|8
|24
|L3-кэш
|8 МБ
|25 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics for 12th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1861
Geekbench 5 (многоядерный)
14226
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|125 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|17.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|896
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|56
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|80
Производительность GPU
2.822 терафлопс
17.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|81.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|-
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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