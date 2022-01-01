Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.07 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (802 и 903 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 80% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8582 vs 4781 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 1.9 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 361.51 x 249.65 x 19.2 мм Площадь 802 см2 903 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~82.2% Боковые рамки 5 мм 8.5 мм Цвета Серебристый, Синий Серий, Синий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.3% - Охват DCI-P3 87.6% - Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) 370 нит Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +8% 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel Arc 3 A370M 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 6 нм Частота GPU - 300 МГц Boost частота GPU - 1550 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 3.46 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 64 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 56 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) 2.822 терафлопс Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) +23% 3.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x3W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.