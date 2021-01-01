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Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)

68 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
VS
64 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) и Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.07 и 1.54 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7.3 Вт*ч большей батареей (68 и 60.7 Вт*ч)
  • На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2177 vs 1759 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (667 и 802 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 15 (2021)
vs
Yoga Slim 7 14" (AMD)

Корпус

Вес 1.07 кг 1.54 кг
Ширина 355.4 мм 320.6 мм
Высота 225.8 мм 208 мм
Толщина 11.7 мм 14.9 мм
Площадь 802 см2 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~81%
Боковые рамки 5 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Синий Серий, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 38 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 2067:1
Цветовой охват sRGB 100% 96%
Охват Adobe RGB 96% 64%
Охват DCI-P3 99% 68.5%
Время отклика - 45 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:25 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 382 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 6
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1500 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 384
Поддержка DirectX 12 12.1
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 15 (2021)
2.822 терафлопс
Yoga Slim 7 14" (AMD)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 48.9 дБ 72.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.1
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

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