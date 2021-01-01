Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Microsoft Surface Book 3 15
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
- Существенно легче – весит на 830 граммов меньше (1.07 и 1.9 кг)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1759 vs 1615 баллов
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (802 и 861 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (82 и 68 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.07 кг
|1.9 кг
|Ширина
|355.4 мм
|343 мм
|Высота
|225.8 мм
|251 мм
|Толщина
|11.7 мм
|15-23 мм
|Площадь
|802 см2
|861 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.6%
|~77.8%
|Боковые рамки
|5 мм
|13 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|34 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|260 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|3240 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1600:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|93%
|Охват Adobe RGB
|96%
|58%
|Охват DCI-P3
|99%
|-
|Время отклика
|-
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|127 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|452 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
3907
3518
Cinebench R20 (одноядерный)
488
Cinebench R20 (многоядерный)
1759
1615
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|Частота GPU
|720-1395 МГц
|1140 МГц
|Boost частота GPU
|930-1575 МГц
|1335 МГц
|FLOPS
|2.822 терафлопс
|4.101 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~8-10 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|896
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
2.822 терафлопс
Surface Book 3 15 +45%
4.101 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|48.9 дБ
|65.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.55 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1