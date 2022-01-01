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Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Microsoft Surface Laptop Studio

54 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
VS
62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
Microsoft Surface Laptop Studio
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) и Microsoft Surface Laptop Studio от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.07 и 1.82 кг)
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (68 и 58 Вт*ч)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх
  • На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4781 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (738 и 802 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 15 (2021)
vs
Surface Laptop Studio

Корпус

Вес 1.07 кг 1.82 кг
Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 323.2 x 228.3 x 18.9 мм
Площадь 802 см2 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~83.7%
Боковые рамки 5 мм 9.4 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана 140° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.9 дБ 46.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1714:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB 99.3% 78.5%
Охват DCI-P3 87.6% 80.6%
Время отклика 2 мс 41 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 95 / 102 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 379 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1140 МГц
Boost частота GPU - 1410 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 56 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 15 (2021)
2.822 терафлопс
Surface Laptop Studio +155%
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.4 дБ 82.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 12.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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