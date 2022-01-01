Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 750 граммов меньше (1.07 и 1.82 кг)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (68 и 58 Вт*ч) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 85-116% больше FPS в играх

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4781 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (738 и 802 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 1.82 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 323.2 x 228.3 x 18.9 мм Площадь 802 см2 738 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~83.7% Боковые рамки 5 мм 9.4 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана 140° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.9 дБ 46.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2400 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2400 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1714:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB 99.3% 78.5% Охват DCI-P3 87.6% 80.6% Время отклика 2 мс 41 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) 370 нит Surface Laptop Studio +35% 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 60 / 95 / 102 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 379 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1140 МГц Boost частота GPU - 1410 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 56 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) 2.822 терафлопс Surface Laptop Studio +155% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.4 дБ 82.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 12.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.