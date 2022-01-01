Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 15 (2021) или Blade 15 Base Edition (2021) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) против Razer Blade 15 Base Edition (2021)

54 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
VS
58 из 100
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
Razer Blade 15 Base Edition (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) и Razer Blade 15 Base Edition (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.07 и 2.09 кг)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит
Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7466 vs 4781 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 15 (2021)
vs
Blade 15 Base Edition (2021)

Корпус

Вес 1.07 кг 2.09 кг
Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 355 x 235 x 19.9 мм
Площадь 802 см2 834 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~80.4%
Боковые рамки 5 мм 4.8 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 99.3% -
Охват DCI-P3 87.6% -
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU - 1215 МГц
Boost частота GPU - 1567 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 56 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 15 (2021)
2.822 терафлопс
Blade 15 Base Edition (2021) +325%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.4 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop 4 15 и Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
2. LG Gram 16 (2021) и Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
3. LG Gram 14 (2021) и Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021)
4. Samsung Galaxy Book Pro 13 (2021) и Book Pro 15 (2021)
5. Apple MacBook Pro 16 (2019) и Razer Blade 15 Base Edition (2021)
6. Lenovo Legion 7 16” (2021, AMD) и Razer Blade 15 Base Edition (2021)
7. ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и Razer Blade 15 Base Edition (2021)
8. Razer Blade 15 (2022) и Blade 15 Base Edition (2021)
9. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и Blade 15 Base Edition (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Razer Blade 15 Base Edition (2021) и Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры