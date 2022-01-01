Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i7 10750H Intel Core i7 11800H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 15 (2021) Существенно легче – весит на 1020 граммов меньше (1.07 и 2.09 кг)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит Причины выбрать Razer Blade 15 Base Edition (2021) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 179-244% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7466 vs 4781 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.07 кг 2.09 кг Размеры 355.4 x 225.8 x 11.7 мм 355 x 235 x 19.9 мм Площадь 802 см2 834 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.6% ~80.4% Боковые рамки 5 мм 4.8 мм Цвета Серебристый, Синий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 41.9 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (144 Hz) 2560 x 1440 (165 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 99.3% - Охват DCI-P3 87.6% - Время отклика 2 мс - Максимальная яркость Galaxy Book Pro 15 (2021) +23% 370 нит Blade 15 Base Edition (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 65 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3060 6GB GeForce RTX 3070 8GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1215 МГц Boost частота GPU - 1567 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 12 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 56 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Galaxy Book Pro 15 (2021) 2.822 терафлопс Blade 15 Base Edition (2021) +325% 12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.4 дБ - Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.