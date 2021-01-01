Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 360 13 (2021) или Spectre x360 13 (2021) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) против HP Spectre x360 13 (2021)

60 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
VS
58 из 100
HP Spectre x360 13 (2021)
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
HP Spectre x360 13 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) и HP Spectre x360 13 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.04 и 1.3 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
vs
Spectre x360 13 (2021)

Корпус

Вес 1.04 кг 1.3 кг
Ширина 302.5 мм 307 мм
Высота 202 мм 195 мм
Толщина 11.5 мм 17 мм
Площадь 611 см2 599 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~81.4%
Боковые рамки 4.1 мм 6.3 мм
Цвета Золотистый, Синий Черный, Серебристый, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное -
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 40.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 28700:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96% -
Охват DCI-P3 99.3% -
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 161 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
1.41 терафлопс
Spectre x360 13 (2021)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 85.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 11.1 x 5.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple Macbook Air (M1, 2020) против Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
2. Dell XPS 13 9310 против Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
3. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 против Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
4. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 против Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
5. HP Spectre x360 14 (2021) против HP Spectre x360 13 (2021)
6. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против HP Spectre x360 13 (2021)
7. ASUS ZenBook 13 OLED UM325 против HP Spectre x360 13 (2021)
8. Microsoft Surface Pro 7 против HP Spectre x360 13 (2021)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Spectre x360 13 (2021) и Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях