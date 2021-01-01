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Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) против Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2

62 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
VS
59 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) и Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.04 и 1.2 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 10.2 Вт*ч большей батареей (63 и 52.8 Вт*ч)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
vs
ThinkPad X13 Yoga Gen 2

Корпус

Вес 1.04 кг 1.2 кг
Ширина 302.5 мм 305 мм
Высота 202 мм 213.9 мм
Толщина 11.5 мм 15.4 мм
Площадь 611 см2 652 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~78.6%
Боковые рамки 4.1 мм 9.3 мм
Цвета Золотистый, Синий Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.7 дБ 33.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 28700:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96% -
Охват DCI-P3 99.3% -
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 161 грамм 363 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
1.41 терафлопс
ThinkPad X13 Yoga Gen 2
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85.1 дБ 75.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A Нет 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

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