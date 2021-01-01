Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
- Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.04 и 1.54 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (611 и 667 см2)
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2177 vs 1794 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.04 кг
|1.54 кг
|Ширина
|302.5 мм
|320.6 мм
|Высота
|202 мм
|208 мм
|Толщина
|11.5 мм
|14.9 мм
|Площадь
|611 см2
|667 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~81%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|5.4 мм
|Цвета
|Золотистый, Синий
|Серий, Красный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|40.7 дБ
|38 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|28700:1
|2067:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|96%
|Охват Adobe RGB
|96%
|64%
|Охват DCI-P3
|99.3%
|68.5%
|Время отклика
|2 мс
|45 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|161 грамм
|382 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|6
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1209
Geekbench 5 (многоядерный)
4583
Cinebench R20 (одноядерный)
493
Cinebench R20 (многоядерный)
2177
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|85.1 дБ
|72.5 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.1
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.1
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1