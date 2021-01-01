Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 360 13 (2021) или Yoga Slim 7i Carbon (13") – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) против Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")

62 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
VS
58 из 100
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) и Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
  • Существенно легче – весит на 964960 граммов меньше (1.04 и 966 кг)
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13")
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 37% более четкий дисплей – 227 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
vs
Yoga Slim 7i Carbon (13")

Корпус

Вес 1.04 кг 966 кг
Ширина 302.5 мм 295.9 мм
Высота 202 мм 208.8 мм
Толщина 11.5 мм 14.2-15 мм
Площадь 611 см2 618 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~83%
Боковые рамки 4.1 мм 4.7 мм
Цвета Золотистый, Синий Белый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.7 дБ 37.7 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 28700:1 1250:1
Цветовой охват sRGB 100% 97%
Охват Adobe RGB 96% 61.3%
Охват DCI-P3 99.3% 65.1%
Время отклика 2 мс 30 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 161 грамм 322 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
1.41 терафлопс
Yoga Slim 7i Carbon (13")
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - cAVS
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85.1 дБ 78.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) или Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
2. XPS 13 9310 или Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
3. ZenBook 13 OLED UM325 или Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
4. ThinkPad X13 Yoga Gen 2 или Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
5. XPS 13 9305 или Yoga Slim 7i Carbon (13")
6. XPS 13 9310 или Yoga Slim 7i Carbon (13")
7. ThinkPad L13 Yoga Gen 2 (Intel) или Yoga Slim 7i Carbon (13")
8. ThinkPad X13 Yoga Gen 2 или Yoga Slim 7i Carbon (13")

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях