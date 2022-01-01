Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) Существенно легче – весит на 780 граммов меньше (1.04 и 1.82 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (63 и 58 Вт*ч)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (611 и 738 см2) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5517 vs 4809 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 20% более четкий дисплей – 200 против 166 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.82 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 323.2 x 228.3 x 18.9 мм Площадь 611 см2 738 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~83.7% Боковые рамки 4.1 мм 9.4 мм Цвета Золотистый, Синий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 1 2 Уровень шума 40.7 дБ 46.7 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2400 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 14.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2400 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 28700:1 1714:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB 96% 78.5% Охват DCI-P3 99.3% 80.6% Время отклика 2 мс 41 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 360 13 (2021) 300 нит Surface Laptop Studio +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 60 / 95 / 102 Вт Вес зарядного устройства 161 грамм 379 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 15 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1410 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 7.2 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book Pro 360 13 (2021) 1.41 терафлопс Surface Laptop Studio +411% 7.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4267 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.1 дБ 82.9 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Размер - 12.0 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.