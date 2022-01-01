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Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) против Book2 360

54 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
VS
50 из 100
Samsung Galaxy Book2 360
Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
Samsung Galaxy Book2 360
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) и Book2 360 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.04 и 1.16 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Причины выбрать Samsung Galaxy Book2 360
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
vs
Galaxy Book2 360

Корпус

Вес 1.04 кг 1.16 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 304.4 x 202 x 12.9 мм
Площадь 611 см2 615 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79.3%
Боковые рамки 4.1 мм 5 мм
Цвета Золотистый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 40.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 28700:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96% -
Охват DCI-P3 99.3% -
Время отклика 2 мс 1 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
300 нит
Galaxy Book2 360 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 161 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 360 13 (2021)
1.41 терафлопс
Galaxy Book2 360
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Нет
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 85.1 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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