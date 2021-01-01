Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book Pro 360 15 (2021) или MacBook Pro 16 (2019) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) против Apple MacBook Pro 16 (2019)

60 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
VS
73 из 100
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
  • Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.39 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (809 и 880 см2)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2662 vs 1803 баллов
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (100 и 68 Вт*ч)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 3-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 81% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 276 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.39 кг 2.04 кг
Ширина 354.8 мм 357.9 мм
Высота 227.9 мм 245.9 мм
Толщина 11.9 мм 16 мм
Площадь 809 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~84.3%
Боковые рамки 4.7 мм 6.6 мм
Цвета Золотистый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума - 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1331:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 88.8%
Охват DCI-P3 100% 99.4%
Время отклика - 43 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 359 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1250 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 1280
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
1.41 терафлопс
MacBook Pro 16 (2019) +127%
3.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4267 МГц 2666 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 3x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.5 x 9.9 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Yoga 9i (14") vs Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
2. LG Gram 16 (2021) vs Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
3. Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) vs Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
4. LG Gram 14 (2021) vs Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
5. Samsung Galaxy Book Pro 360 13 (2021) vs Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
6. Dell XPS 15 9500 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
7. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) vs Apple MacBook Pro 16 (2019)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 16 (2019) и Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях