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Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) против Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)

53 из 100
Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
VS
48 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14
Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) и Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11.5 Вт*ч большей батареей (68 и 56.5 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (680 и 809 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
vs
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)

Корпус

Вес 1.39 кг 1.39 кг
Размеры 354.8 x 227.9 x 11.9 мм 321.5 x 211.5 x 17.9 мм
Площадь 809 см2 680 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~79.4%
Боковые рамки 4.7 мм 5.8 мм
Цвета Золотистый, Синий Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 5800:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 97.6% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 2 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 163 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 896
Блоки текстурирования (TMUs) 40 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
1.41 терафлопс
IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) +100%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 85.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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