Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) против LG Gram 16 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021)
- На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1803 vs 956 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (809 и 885 см2)
Причины выбрать LG Gram 16 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (80 и 68 Вт*ч)
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
- На 27% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 276 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.39 кг
|1.48 кг
|Ширина
|354.8 мм
|356.6 мм
|Высота
|227.9 мм
|248.3 мм
|Толщина
|11.9 мм
|16.9 мм
|Площадь
|809 см2
|885 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~83.8%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|6 мм
|Цвета
|Золотистый, Синий
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый
|Контрастность
|-
|1483:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|99%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|8 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Gram 16 (2021) +6%
1313
Geekbench 5 (многоядерный)
4122
2388
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
1803
956
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|640
|384
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.6 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
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