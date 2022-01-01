Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1065G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 510 граммов меньше (1.39 и 1.9 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Microsoft Surface Book 3 15 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 105-143% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (82 и 68 Вт*ч)

Имеет на 84% более четкий дисплей – 260 против 141 точек на дюйм (PPI)

На 38% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 290 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.39 кг 1.9 кг Размеры 354.8 x 227.9 x 11.9 мм 343 x 251 x 15-23 мм Площадь 809 см2 861 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~77.8% Боковые рамки 4.7 мм 13 мм Цвета Золотистый, Синий Серебристый Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42 дБ 34 дБ

Дисплей 1920 x 1080 3240 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 260 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3240 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Контрастность 5800:1 1600:1 Цветовой охват sRGB 100% 93% Охват Adobe RGB 97.6% 58% Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 2 мс 35 мс Максимальная яркость Galaxy Book Pro 360 15 (2021) 290 нит Surface Book 3 15 +38% 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 82 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 127 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма 452 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1660 TI Max-Q TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1140 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1335 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.101 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 192 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1536 Блоки текстурирования (TMUs) 40 96 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book Pro 360 15 (2021) 1.41 терафлопс Surface Book 3 15 +191% 4.101 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4267 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Ice Lake-U/Y PCH-LP cAVS Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 85.1 дБ 65.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.1 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.55 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.