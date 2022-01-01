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Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") против Apple MacBook Air (M2, 2022)

54 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13
VS
64 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1664
Процессор Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9413 vs 7997 баллов
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 225 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.23 кг 1.24 кг
Размеры 297 x 211 x 14.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 627 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~82%
Боковые рамки 5.3 мм 5.6 мм
Цвета Серий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 2 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1384:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов 174 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 3.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Apple M2 GPU
Техпроцесс 6 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
1.46 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +105%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.3 см -
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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