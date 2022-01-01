Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2520 x 1680 Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") Легче – весит на 200 граммов меньше (1.23 и 1.43 кг)

На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9413 vs 5282 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (627 и 721 см2) Причины выбрать Huawei MateBook 14s Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (60 и 56 Вт*ч)

Сенсорный экран

Имеет на 25% более четкий дисплей – 213 против 170 точек на дюйм (PPI)

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.23 кг 1.43 кг Размеры 297 x 211 x 14.9 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм Площадь 627 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~83.3% Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм Цвета Серий Серий, Зеленый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2520 x 1680 Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 213 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") 300 нит MateBook 14s +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 60 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Длина кабеля - 1.8 метров Вес зарядного устройства 360 граммов 241 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") +4% 1.46 терафлопс MateBook 14s 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84.1 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 10.5 x 6.3 см 12.0 x 7.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.