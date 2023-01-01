Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") или ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") против 13s Gen 4 (Intel)

52 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13
VS
52 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") и 13s Gen 4 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
vs
ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)

Корпус

Вес 1.23 кг 1.23 кг
Размеры 297 x 211 x 14.9 мм 297 x 211 x 14.9 мм
Площадь 627 см2 627 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.8% ~81.8%
Боковые рамки 5.3 мм 5.3 мм
Цвета Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности - Нет
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 360 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13") +4%
1.46 терафлопс
ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.3 см 10.5 x 6.3 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
2. Dell XPS 13 Plus 9320 против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
3. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
4. Framework Laptop 13 против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
5. Acer Swift X (SFX14-51G) против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
6. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
7. Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 против ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
8. Huawei MateBook 14 2023 против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
9. Lenovo ThinkBook 13s Gen 3 (AMD) против 13s Gen 4 AMD (13")
10. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 AMD (13")
Сравнить другие ноутбуки (760+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) и 13s Gen 4 AMD (13") – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры