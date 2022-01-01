Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Apple M2 Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Book Pro 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 17.4 Вт*ч большей батареей (70 и 52.6 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Сенсорный экран

Имеет на 26% более четкий дисплей – 283 против 225 точек на дюйм (PPI)

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.24 и 1.8 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 62-85% больше FPS в играх

На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 7218 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Значительно компактнее – имеет на 25% меньшую площадь корпуса (654 и 869 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.24 кг Размеры 356.45 x 243.76 x 14.9 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 869 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.4% ~82% Боковые рамки 5.9 мм 5.6 мм Цвета Серебристый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 2 -

Дисплей 3840 x 2400 2560 x 1664 Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие - Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 87.6% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика 1 мс 29 мс Максимальная яркость Book Pro 16 (2022) +20% 600 нит MacBook Air (M2, 2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 174 / 189 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1456 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Book Pro 16 (2022) 1.41 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +113% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x8 ГБ - Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.