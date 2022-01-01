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Xiaomi Book Pro 16 (2022) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

63 из 100
Xiaomi Book Pro 16 (2022)
VS
74 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Xiaomi Book Pro 16 (2022)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Book Pro 16 (2022) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Book Pro 16 (2022)
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 148-202% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)
  • На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11431 vs 7218 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (691 и 869 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book Pro 16 (2022)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.8 кг 1.6 кг
Размеры 356.45 x 243.76 x 14.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 869 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.4% ~84.6%
Боковые рамки 5.9 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 100% 99.3%
Время отклика 1 мс 49 мс
Максимальная яркость
Book Pro 16 (2022) +20%
600 нит
MacBook Pro 14 (2021)
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 10
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 30 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 64
Производительность GPU
Book Pro 16 (2022)
1.41 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +269%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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