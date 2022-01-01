Xiaomi Book Pro 16 (2022) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Book Pro 16 (2022)
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.8 и 2.17 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)
- Сенсорный экран
- На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц
- На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11836 vs 9375 баллов
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|2.17 кг
|Размеры
|356.45 x 243.76 x 14.9 мм
|357.7 x 256 x 16.9 мм
|Площадь
|869 см2
|916 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.4%
|~81.1%
|Боковые рамки
|5.9 мм
|6.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|52 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|90 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|283 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3840 x 2400 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|-
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Сзади
|Мощность зарядки
|100 Вт
|170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|689 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12
|12
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1580
Geekbench 5 (многоядерный)
7773
9888
Cinebench R23 (одноядерный)
1487
1655
Cinebench R23 (многоядерный)
9375
11836
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Производительность GPU
1.41 терафлопс
8.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|24 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|73.4 дБ
|Микрофонов
|2
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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