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Xiaomi Book Pro 16 (2022) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

64 из 100
Xiaomi Book Pro 16 (2022)
VS
65 из 100
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
Xiaomi Book Pro 16 (2022)
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Book Pro 16 (2022) и Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Book Pro 16 (2022)
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (1.8 и 2.17 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Сенсорный экран
  • На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 284-388% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 90 Гц
  • На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11836 vs 9375 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Book Pro 16 (2022)
vs
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 1.8 кг 2.17 кг
Размеры 356.45 x 243.76 x 14.9 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм
Площадь 869 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.4% ~81.1%
Боковые рамки 5.9 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 90 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 283 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие - Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Сзади
Мощность зарядки 100 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства - 689 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1695 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Book Pro 16 (2022)
1.41 терафлопс
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +517%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 73.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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