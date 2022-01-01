Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Book Pro 16 (2022) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Сенсорный экран

Имеет на 80% более четкий дисплей – 283 против 157 точек на дюйм (PPI)

На 71% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 14 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Существенно легче – весит на 810 граммов меньше (0.99 и 1.8 кг)

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Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (667 и 869 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 0.99 кг Размеры 356.45 x 243.76 x 14.9 мм 312 x 213.9 x 16.8 мм Площадь 869 см2 667 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.4% ~85.2% Боковые рамки 5.9 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Белый, Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 36 дБ

Дисплей 3840 x 2400 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 283 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3840 x 2400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1312:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 85.9% Охват DCI-P3 100% 98.4% Время отклика 1 мс 36 мс Максимальная яркость Book Pro 16 (2022) +71% 600 нит Gram 14 (2022) 350 нит

Батарея Ёмкость 70 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 233 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Book Pro 16 (2022) 1.41 терафлопс Gram 14 (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 85 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.1 x 6.9 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.