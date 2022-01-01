Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2560 x 1600 - 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Батарея 80 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900HK Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmi G Pro (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (80 и 56 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 15-21% больше FPS в играх

Имеет на 30% более четкий дисплей – 188 против 145 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Dell XPS 15 9520 (2022) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Существенно легче – весит на 820 граммов меньше (1.84 и 2.66 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12314 vs 10759 баллов

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (792 и 941 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.66 кг 1.84 кг Размеры 360.5 x 261 x 22.3 мм 344.4 x 230.1 x 18.54 мм Площадь 941 см2 792 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~89% Боковые рамки 6.8 мм 4.2 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1200 3456 x 2160 3840 x 2400 Диагональ 16.1 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 60 Гц Плотность пикселей 188 точек на дюйм 145 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1650:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Redmi G Pro (2022) 500 нит XPS 15 9520 (2022) 500 нит

Батарея Ёмкость 80 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева, Справа Мощность зарядки 330 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 429 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 40 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU - 938 МГц Boost частота GPU - 1223 МГц FLOPS 6.42 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40 Производительность GPU Redmi G Pro (2022) +28% 6.42 терафлопс XPS 15 9520 (2022) 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Нет Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость - 83.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 4x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.3 мм Тачпад Размер 12.5 x 81.6 см 15.0 x 9.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.