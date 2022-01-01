Главная > Сравнение ноутбуков > Redmi G Pro (2022) или Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi G Pro (2022) против Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

62 из 100
Xiaomi Redmi G Pro (2022)
VS
65 из 100
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
Xiaomi Redmi G Pro (2022)
Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 80 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmi G Pro (2022) и Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmi G Pro (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (80 и 71 Вт*ч)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 188 против 142 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (2.17 и 2.66 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-27% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11836 vs 10759 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmi G Pro (2022)
vs
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel)

Корпус

Вес 2.66 кг 2.17 кг
Размеры 360.5 x 261 x 22.3 мм 357.7 x 256 x 16.9 мм
Площадь 941 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.9% ~81.1%
Боковые рамки 6.8 мм 6.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 16.1 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 330 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства - 689 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 95 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU - 1463 МГц
Boost частота GPU - 1695 МГц
FLOPS 6.42 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 64 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Redmi G Pro (2022)
6.42 терафлопс
Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) +36%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Нет Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 73.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.5 x 81.6 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi G Pro (2022) и Legion 5 Pro 16” (AMD)
2. Redmi G Pro (2022) и Nitro 5 (AN515-46)
3. Redmi G Pro (2022) и Legion 5 Gen 7 (2022, AMD)
4. Redmi G Pro (2022) и Book Pro 16 (2022)
5. Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) и Legion 5i Pro Gen 7 (2022, Intel)
6. Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) и Legion 7 Gen 7 (2022, AMD)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 (2022, Intel) и Xiaomi Redmi G Pro (2022) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры