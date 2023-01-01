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Xiaomi Redmibook 14 (2023) против Dell XPS 13 Plus 9320

61 из 100
Xiaomi Redmibook 14 (2023)
VS
55 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Xiaomi Redmibook 14 (2023)
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 14 (2023) и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 14 (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12674 vs 8730 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 44% более четкий дисплей – 243 против 169 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.17 и 1.37 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (588 и 687 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 14 (2023)
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.37 кг 1.17 кг
Размеры 312.24 x 220.15 x 15.9 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 687 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~88.6%
Боковые рамки 5.4 мм 3.3 мм
Цвета Серебристый, Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Redmibook 14 (2023)
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
XPS 13 Plus 9320
13.4″ (16:10 ratio) = 80.7 in2
~9% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 940:1
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Охват Adobe RGB - 71%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Redmibook 14 (2023)
300 нит
XPS 13 Plus 9320 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 60 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 254 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Redmibook 14 (2023)
1.41 терафлопс
XPS 13 Plus 9320
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - ~79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.1 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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