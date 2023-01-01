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Xiaomi Redmibook 14 (2023) против Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11

61 из 100
Xiaomi Redmibook 14 (2023)
VS
56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Xiaomi Redmibook 14 (2023)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 14 (2023) и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 14 (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 48% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12674 vs 8561 баллов
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.12 и 1.37 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 14 (2023)
vs
ThinkPad X1 Carbon Gen 11

Корпус

Вес 1.37 кг 1.12 кг
Размеры 312.24 x 220.15 x 15.9 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм
Площадь 687 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~80.9%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный
Материал Алюминий Top: Углеродное волокно
Middle: Алюминий
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 42.7 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1805:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 77.3%
Охват DCI-P3 - 75.4%
Время отклика - 54 мс
Максимальная яркость
Redmibook 14 (2023)
300 нит
ThinkPad X1 Carbon Gen 11 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 100 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 197 / 312 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 18 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Redmibook 14 (2023)
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Carbon Gen 11
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x0.8W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~84.6 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.5 x 8.1 см 11.0 x 5.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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