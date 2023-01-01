Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 12807 баллов

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 12807 баллов Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 848 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.6 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 848 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~84.6% Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм Цвета Серый Серебристый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Скорость куллера - 6800 об/мин Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 3200 x 2000 3024 x 1964 Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 MacBook Pro 14 (2023) 14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2 ~ 20% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 25000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 99.2% Время отклика - 31 мс Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) 500 нит MacBook Pro 14 (2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 450 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1398 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 24 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) 4.06 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +67% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~84.3 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.