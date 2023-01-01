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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Apple MacBook Pro 14 (2023)

65 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
76 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2023)
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Apple MacBook Pro 14 (2023)
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Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Apple MacBook Pro 14 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14394 vs 12807 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 848 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
MacBook Pro 14 (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.6 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 848 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~84.6%
Боковые рамки 7.1 мм 3.4 мм
Цвета Серый Серебристый, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Скорость куллера - 6800 об/мин
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
MacBook Pro 14 (2023)
14.2″ (16:10 ratio) = 90.6 in2
~20% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 25000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 99.2%
Время отклика - 31 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:10 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 67 / 96 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц -
Ядер 6 12 (8P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ -
Интегрированная графика Radeon 760M Apple M2 Pro GPU (19-core)
Техпроцесс 4 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Частота GPU 1500 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1398 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 6.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2432
Блоки текстурирования (TMUs) 24 152
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023)
4.06 терафлопс
MacBook Pro 14 (2023) +67%
6.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 2x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~84.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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