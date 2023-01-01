Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Apple MacBook Pro 16 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 370 граммов меньше (1.78 и 2.15 кг)
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (100 и 72 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 12807 баллов
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2.15 кг
|Размеры
|350.1 x 242.3 x 17.9 мм
|355.7 x 248.1 x 16.8 мм
|Площадь
|848 см2
|882 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.2%
|~86.2%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|3.4 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Скорость куллера
|-
|6000 об/мин
|Уровень шума
|-
|43.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16.2 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|242 точек на дюйм
|254 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|3456 x 2234 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
MacBook Pro 16 (2023)
16.2″ (16:10 ratio) = 118 in2
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
~7% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|504000:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|88.5%
|Охват DCI-P3
|-
|99%
|Время отклика
|-
|63 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|1:25 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|100 Вт
|140 Вт
|Длина кабеля
|-
|2 метра
|Вес зарядного устройства
|-
|353 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|-
|Ядер
|6
|12 (8P + 4E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2634
Geekbench 6 (многоядерный)
12027
Cinebench R23 (одноядерный)
1668
Cinebench R23 (многоядерный)
12807
14597
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|5 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|1398 МГц
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|6.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|2432
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|152
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|76
Производительность GPU
4.06 терафлопс
6.8 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|2x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|-
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|~86.1 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|3x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.2 мм
|1 мм
|Размер
|-
|15.5 x 9.9 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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