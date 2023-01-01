Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1080 2880 x 1620 Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12807 vs 8817 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12807 vs 8817 баллов Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (72 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (72 и 50 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 72% более четкий дисплей – 242 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.7 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 356.8 x 227.6 x 19.9 мм Площадь 848 см2 812 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~82.6% Боковые рамки 7.1 мм 5.7 мм Цвета Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1080 2880 x 1620 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) 500 нит Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 50 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 100 Вт 45 / 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) +188% 4.06 терафлопс Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 0.2 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.