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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)

65 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
52 из 100
Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12807 vs 8817 баллов
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (72 и 50 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 242 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Asus Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.7 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 356.8 x 227.6 x 19.9 мм
Площадь 848 см2 812 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~82.6%
Боковые рамки 7.1 мм 5.7 мм
Цвета Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 100 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1100 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023) +188%
4.06 терафлопс
Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Опционально
Длина хода клавиш 0.2 мм 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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