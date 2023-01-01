Главная > Сравнение ноутбуков > Redmibook 15 Pro (2023) или XPS 15 9530 (2023) – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Dell XPS 15 9530 (2023)

65 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
57 из 100
Dell XPS 15 9530 (2023)
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Dell XPS 15 9530 (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Процессор
Графика Radeon 760M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Dell XPS 15 9530 (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 9-13% больше FPS в играх
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 67% более четкий дисплей – 242 против 145 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell XPS 15 9530 (2023)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (86 и 72 Вт*ч)
  • На 10% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14076 vs 12807 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
XPS 15 9530 (2023)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.86 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 344.72 x 230.14 x 18 мм
Площадь 848 см2 793 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~88.9%
Боковые рамки 7.1 мм 4.4 мм
Цвета Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Углеродное волокно
Bottom: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 44.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 145 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1650:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки 1:30 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 130 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 463 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 1550 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 3.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023) +17%
4.06 терафлопс
XPS 15 9530 (2023)
3.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x3W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - ~83.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 15.0 x 9.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmibook 15 Pro (2023) и Redmibook 14 (2023)
2. Redmibook 15 Pro (2023) и Vivobook 15 OLED (X1505 / M1505)
3. Redmibook 15 Pro (2023) и Galaxy Book 3 Ultra
4. Redmibook 15 Pro (2023) и MacBook Pro 14 (2023)
5. Redmibook 15 Pro (2023) и MacBook Pro 16 (2023)
6. XPS 15 9530 (2023) и XPS 15 9520 (2022)
7. XPS 15 9530 (2023) и XPS 13 Plus 9320
8. XPS 15 9530 (2023) и MacBook Pro 14 (2023)
9. XPS 15 9530 (2023) и Latitude 5540
10. XPS 15 9530 (2023) и Galaxy Book 3 Ultra
Сравнить другие ноутбуки (760+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell XPS 15 9530 (2023) и Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры