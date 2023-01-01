Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Framework Laptop 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг)
- Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 28% более четкий дисплей – 242 против 189 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (848 и 1035 см2)
Причины выбрать Framework Laptop 16
- Видеокарта показывает в среднем на 221-302% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17837 vs 12807 баллов
- Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (85 и 72 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|2.1 кг
|Размеры
|350.1 x 242.3 x 17.9 мм
|356.58 x 290.2 x 17.95 мм
|Площадь
|848 см2
|1035 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.2%
|~71.7%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6 мм
|Цвета
|Серый
|Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|242 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|FreeSync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|-
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|-
|Мощность зарядки
|100 Вт
|180 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2299
Geekbench 6 (многоядерный)
Laptop 16 +28%
12691
Cinebench R23 (одноядерный)
Laptop 16 +12%
1861
Cinebench R23 (многоядерный)
12807
Laptop 16 +39%
17837
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|100 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|2500 МГц
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|20.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~18 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|128
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|64
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC1318
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.2 мм
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.2 x 7.6 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1