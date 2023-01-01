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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Framework Laptop 16

65 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
70 из 100
Framework Laptop 16
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Framework Laptop 16
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Framework Laptop 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 28% более четкий дисплей – 242 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (848 и 1035 см2)
Причины выбрать Framework Laptop 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 221-302% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17837 vs 12807 баллов
  • Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (85 и 72 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
Laptop 16

Корпус

Вес 1.78 кг 2.1 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 356.58 x 290.2 x 17.95 мм
Площадь 848 см2 1035 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~71.7%
Боковые рамки 7.1 мм 6 мм
Цвета Серый Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No FreeSync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Laptop 16
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Redmibook 15 Pro (2023)
500 нит
Laptop 16
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Да
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа -
Мощность зарядки 100 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 3.8 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 780M
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 2500 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 20.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~18 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 24 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023)
4.06 терафлопс
Laptop 16 +402%
20.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC1318
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.2 x 7.6 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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