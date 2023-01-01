Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг)

Легче – весит на 320 граммов меньше (1.78 и 2.1 кг) Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана Имеет на 28% более четкий дисплей – 242 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 28% более четкий дисплей – 242 против 189 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (848 и 1035 см2) Причины выбрать Framework Laptop 16 Видеокарта показывает в среднем на 221-302% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 221-302% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17837 vs 12807 баллов

На 39% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17837 vs 12807 баллов Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (85 и 72 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (85 и 72 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 2.1 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 356.58 x 290.2 x 17.95 мм Площадь 848 см2 1035 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~71.7% Боковые рамки 7.1 мм 6 мм Цвета Серый Черный, Серый, Оранжевый, Фиолетовый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 2 2

Дисплей 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No FreeSync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Laptop 16 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 9 мс Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) 500 нит Laptop 16 500 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 85 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Да Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа - Мощность зарядки 100 Вт 180 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Radeon RX 7700S 8GB TGP 15 Вт 100 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 2500 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 20.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~18 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 128 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) 4.06 терафлопс Laptop 16 +402% 20.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC1318 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 4x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 12.2 x 7.6 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.