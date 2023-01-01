Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 2560 x 1600 Батарея 72 Вт*ч - 38 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 9 7940HS Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (72 и 38 Вт*ч)

Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (72 и 38 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 49% более четкий дисплей – 242 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP EliteBook 845 G10 Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.33 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.33 и 1.78 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 12807 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 12807 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (707 и 848 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.33 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 315.6 x 224 x 19.2 мм Площадь 848 см2 707 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~80.4% Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 43.4 дБ

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1200 (250 nits, Non-Touch) 1920 x 1200 (250 nits, Touch) 1920 x 1200 (400 nits) 1920 x 1200 (1000 nits) 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 EliteBook 845 G10 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват DCI-P3 - 70.6% Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) +100% 500 нит EliteBook 845 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 38 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства - 316 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Radeon 780M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 2900 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 8.12 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.6 Гбит/с Шейдерные блоки 384 768 Блоки текстурирования (TMUs) 24 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) 4.06 терафлопс EliteBook 845 G10 +100% 8.12 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 5600 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - ~83.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 0.2 мм 1.5 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.