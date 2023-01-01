Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против HP EliteBook 845 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (72 и 38 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 242 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 845 G10
- Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.33 и 1.78 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 12807 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (707 и 848 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.33 кг
|Размеры
|350.1 x 242.3 x 17.9 мм
|315.6 x 224 x 19.2 мм
|Площадь
|848 см2
|707 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.2%
|~80.4%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|43.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|242 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
EliteBook 845 G10
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~24% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Охват DCI-P3
|-
|70.6%
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|-
|316 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Radeon 780M
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2353
Geekbench 6 (многоядерный)
9906
9283
Cinebench R23 (одноядерный)
EliteBook 845 G10 +10%
1842
Cinebench R23 (многоядерный)
12807
EliteBook 845 G10 +17%
15007
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|2900 МГц
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|8.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR5
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|5.6 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|768
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|48
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Производительность GPU
4.06 терафлопс
EliteBook 845 G10 +100%
8.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5600 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|~83.2 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Длина хода клавиш
|0.2 мм
|1.5 мм
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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