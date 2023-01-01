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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против HP EliteBook 845 G10

65 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
57 из 100
HP EliteBook 845 G10
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
HP EliteBook 845 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Батарея 72 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и HP EliteBook 845 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (72 и 38 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 242 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 845 G10
  • Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.33 и 1.78 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15007 vs 12807 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (707 и 848 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
EliteBook 845 G10

Корпус

Вес 1.78 кг 1.33 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 315.6 x 224 x 19.2 мм
Площадь 848 см2 707 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~80.4%
Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 43.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
EliteBook 845 G10
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
~24% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват DCI-P3 - 70.6%
Максимальная яркость
Redmibook 15 Pro (2023) +100%
500 нит
EliteBook 845 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства - 316 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5.1 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 780M
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 2900 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 8.12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.6 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 768
Блоки текстурирования (TMUs) 24 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023)
4.06 терафлопс
EliteBook 845 G10 +100%
8.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5600 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - ~83.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Опционально
Длина хода клавиш 0.2 мм 1.5 мм
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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