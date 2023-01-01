Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.28 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.28 и 1.78 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (728 и 848 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.28 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 325.87 x 223.43 x 13.9 мм Площадь 848 см2 728 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~83.7% Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм Цвета Серый Серый, Зеленый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 3200 x 2000 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 239 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2944 x 1840 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 ~ 15% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 100000:1 Цветовой охват sRGB 100% 125% Охват DCI-P3 - 90% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) +25% 500 нит Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 187 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Radeon 760M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 6 нм Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 2800 МГц 2800 МГц FLOPS 4.06 терафлопс 4.06 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) 4.06 терафлопс Yoga Slim 7 14" (AMD) 4.06 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 13.5 x 8.0 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.