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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)

60 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
63 из 100
Lenovo Yoga Slim 7 14
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3200 x 2000
Процессор
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.28 и 1.78 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (728 и 848 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
Yoga Slim 7 14" (AMD)

Корпус

Вес 1.78 кг 1.28 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 325.87 x 223.43 x 13.9 мм
Площадь 848 см2 728 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~83.7%
Боковые рамки 7.1 мм 6.8 мм
Цвета Серый Серый, Зеленый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 239 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2944 x 1840 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Yoga Slim 7 14" (AMD)
14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2
~15% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 100000:1
Цветовой охват sRGB 100% 125%
Охват DCI-P3 - 90%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость
Redmibook 15 Pro (2023) +25%
500 нит
Yoga Slim 7 14" (AMD)
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 187 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Radeon 760M
Техпроцесс 4 нм 4 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 6 нм
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2800 МГц 2800 МГц
FLOPS 4.06 терафлопс 4.06 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023)
4.06 терафлопс
Yoga Slim 7 14" (AMD)
4.06 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x4W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер - 13.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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