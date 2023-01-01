Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3200 x 2000 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель 512GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 77-105% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 77-105% больше FPS в играх На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12807 vs 11982 баллов

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12807 vs 11982 баллов Имеет на 72% более четкий дисплей – 242 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 72% более четкий дисплей – 242 против 141 точек на дюйм (PPI) На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит Причины выбрать LG Gram 15 (2023) Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.14 и 1.78 кг)

Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.14 и 1.78 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (80 и 72 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.14 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 356.1 x 222.9 x 17.4 мм Площадь 848 см2 794 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~84.5% Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм Цвета Серый Черный, Серый Материал Алюминий - Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3200 x 2000 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Датчик освещенности Нет - Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Gram 15 (2023) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 - Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) +43% 500 нит Gram 15 (2023) 350 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 80 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 285 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2800 МГц - FLOPS 4.06 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6 Гбит/с Шейдерные блоки 384 768 Блоки текстурирования (TMUs) 24 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 24 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) +140% 4.06 терафлопс Gram 15 (2023) 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм - Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.