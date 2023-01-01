Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - Intel Core i7 13700H Intel Core i7 13800H Графика Radeon 760M - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.78 и 1.98 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.78 и 1.98 кг) Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч) Имеет на 21% более четкий дисплей – 242 против 200 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2 Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12807 баллов

На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12807 баллов Сенсорный экран

Сенсорный экран На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (743 и 848 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.98 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 323 x 230 x 22 мм Площадь 848 см2 743 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~83.1% Боковые рамки 7.1 мм 9.3 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 3200 x 2000 2400 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 14.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 200 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2400 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No - Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 Surface Laptop Studio 2 14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2 ~ 14% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) 500 нит Surface Laptop Studio 2 +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 58 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 102 / 120 Вт

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB RTX A2000 Mobile 8GB TGP 15 Вт 80 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 4 нм Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 2800 МГц - FLOPS 4.06 терафлопс 7.9 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 24 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) 4.06 терафлопс Surface Laptop Studio 2 +95% 7.9 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 7500 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм - Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.