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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Microsoft Surface Laptop Studio 2

60 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
66 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio 2
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Microsoft Surface Laptop Studio 2
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Процессор
Графика Radeon 760M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Microsoft Surface Laptop Studio 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.78 и 1.98 кг)
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 242 против 200 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
  • Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
  • На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12807 баллов
  • Сенсорный экран
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (743 и 848 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
Surface Laptop Studio 2

Корпус

Вес 1.78 кг 1.98 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 323 x 230 x 22 мм
Площадь 848 см2 743 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~83.1%
Боковые рамки 7.1 мм 9.3 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No -
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
~14% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 102 / 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 80 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2800 МГц -
FLOPS 4.06 терафлопс 7.9 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 96 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 24 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023)
4.06 терафлопс
Surface Laptop Studio 2 +95%
7.9 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 7500 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм -
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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