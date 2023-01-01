Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Microsoft Surface Laptop Studio 2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.78 и 1.98 кг)
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (72 и 58 Вт*ч)
- Имеет на 21% более четкий дисплей – 242 против 200 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio 2
- Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх
- На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 18533 vs 12807 баллов
- Сенсорный экран
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
- Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (743 и 848 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.78 кг
|1.98 кг
|Размеры
|350.1 x 242.3 x 17.9 мм
|323 x 230 x 22 мм
|Площадь
|848 см2
|743 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.2%
|~83.1%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|9.3 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|242 точек на дюйм
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|3:2
|Разрешение
|3200 x 2000 пикселей
|2400 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Датчик освещенности
|Нет
|Да
Площадь экрана
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
Surface Laptop Studio 2
14.4″ (3:2 ratio) = 95.7 in2
~14% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|100 Вт
|102 / 120 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|4.3 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|6
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon 760M
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|4 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
2390
Geekbench 6 (многоядерный)
13471
Cinebench R23 (одноядерный)
1914
Cinebench R23 (многоядерный)
12807
18533
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|80 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2800 МГц
|-
|FLOPS
|4.06 терафлопс
|7.9 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|96 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|32
Производительность GPU
4.06 терафлопс
7.9 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|7500 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|1x USB 3.1
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|0.2 мм
|-
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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