Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7640HS AMD Ryzen 7 7840HS - Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Radeon 760M - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) 16GB - 16GB 32GB Накопитель 512GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17220 vs 12807 баллов

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17220 vs 12807 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.78 кг 1.79 кг Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 355.4 x 250.4 x 16.5 мм Площадь 848 см2 890 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~83.4% Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм Цвета Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 125° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 41 дБ

Дисплей 3200 x 2000 2880 x 1800 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 242 точек на дюйм 212 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Датчик освещенности Нет Да Площадь экрана Galaxy Book 3 Ultra 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Redmibook 15 Pro (2023) 15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 13333:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 96.3% Охват DCI-P3 - 99.9% Время отклика - 1 мс Максимальная яркость Redmibook 15 Pro (2023) 500 нит Galaxy Book 3 Ultra 500 нит

Батарея Ёмкость 72 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства - 323 грамма

Видеокарта Модель GPU Radeon 760M GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 60 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 4 нм Частота GPU 1500 МГц - Boost частота GPU 2800 МГц - FLOPS 4.06 терафлопс 7.4 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 24 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Redmibook 15 Pro (2023) 4.06 терафлопс Galaxy Book 3 Ultra +82% 7.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x5W, 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - ~83 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 0.2 мм 1 мм Тачпад Размер - 15.1 x 10.8 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.