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Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) против Samsung Galaxy Book 3 Ultra

65 из 100
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
VS
70 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023)
Samsung Galaxy Book 3 Ultra
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика Radeon 760M
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Xiaomi Redmibook 15 Pro (2023) и Samsung Galaxy Book 3 Ultra от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Ultra
  • Видеокарта показывает в среднем на 45-62% больше FPS в играх
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17220 vs 12807 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Redmibook 15 Pro (2023)
vs
Galaxy Book 3 Ultra

Корпус

Вес 1.78 кг 1.79 кг
Размеры 350.1 x 242.3 x 17.9 мм 355.4 x 250.4 x 16.5 мм
Площадь 848 см2 890 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.2% ~83.4%
Боковые рамки 7.1 мм 5.4 мм
Цвета Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 125°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 41 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 242 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3200 x 2000 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Датчик освещенности Нет Да
Площадь экрана
Galaxy Book 3 Ultra
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Redmibook 15 Pro (2023)
15.6″ (16:10 ratio) = 109.4 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 13333:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 96.3%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 100 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства - 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 4.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 14 (6P + 8E)
Потоков 12 20
L3-кэш 16 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon 760M Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 4 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2800 МГц -
FLOPS 4.06 терафлопс 7.4 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 96 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 24 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Redmibook 15 Pro (2023)
4.06 терафлопс
Galaxy Book 3 Ultra +82%
7.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x5W, 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - ~83 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 0.2 мм 1 мм
Тачпад
Размер - 15.1 x 10.8 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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