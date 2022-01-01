Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать XMG Neo 15 (E21) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.1 и 2.27 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 26-36% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (93 и 87 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (874 и 997 см2) Причины выбрать Dell Alienware x15 R1 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.27 кг Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359.7 x 277.2 x 16.3 мм Площадь 874 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~67.3% Боковые рамки 7.2 мм 7.2 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 4 Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB 90% 100% Время отклика - 19 мс Максимальная яркость Neo 15 (E21) 300 нит Alienware x15 R1 300 нит

Батарея Ёмкость 93 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 890 граммов 711 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 125-140 Вт 90 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1310 МГц 1163 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1530 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 11.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 160 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Neo 15 (E21) +48% 17.5 терафлопс Alienware x15 R1 11.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.5 x 6.8 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.