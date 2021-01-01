Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать XMG Neo 15 (E21) Выше частота обновление экрана: 240 против 165 Гц

Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (2.1 и 2.54 кг)

Комплектуется на 28.7 Вт*ч большей батареей (93 и 64.3 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (874 и 1028 см2) Причины выбрать Eluktronics Prometheus XVI (2021) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.54 кг Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359.9 x 285.7 x 27.1 мм Площадь 874 см2 1028 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~72.2% Боковые рамки 7.2 мм 7.6 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 90% 94% Охват Adobe RGB - 74% Охват DCI-P3 - 74% Максимальная яркость Neo 15 (E21) 300 нит Prometheus XVI (2021) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 93 Вт*ч 64.3 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 890 граммов 891 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB TGP 125-140 Вт 130 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1310 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1802 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Neo 15 (E21) +27% 17.5 терафлопс Prometheus XVI (2021) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 - Dolby Atmos Нет - Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм - Тачпад Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.