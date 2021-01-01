XMG Neo 15 (E21) против Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать XMG Neo 15 (E21)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 80-110% больше FPS в играх
- Легче – весит на 300 граммов меньше (2.1 и 2.4 кг)
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (93 и 60 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12821 vs 10030 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (874 и 942 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.4 кг
|Размеры
|359.8 x 243 x 26 мм
|363 x 259.6 x 23.5 мм
|Площадь
|874 см2
|942 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~76.8%
|~71.2%
|Боковые рамки
|7.2 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Черный
|Белый, Синий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|53.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|90%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Сзади
|Мощность зарядки
|230 Вт
|230 / 300 Вт
|Вес зарядного устройства
|890 граммов
|1074 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 15 (E21) +6%
1478
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 15 (E21) +24%
7759
Cinebench R23 (одноядерный)
Neo 15 (E21) +6%
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
Neo 15 (E21) +28%
12821
10030
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|125-140 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|1740 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|2048
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|81 дБ
|Микрофонов
|1
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|4x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|2 мм
|1.5 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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