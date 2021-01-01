Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 5500M 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать XMG Neo 15 (E21) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 153-209% больше FPS в играх

Легче – весит на 250 граммов меньше (2.1 и 2.35 кг)

Комплектуется на 39.5 Вт*ч большей батареей (93 и 53.5 Вт*ч)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12821 vs 10604 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 2.35 кг Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359 x 259 x 24.9 мм Площадь 874 см2 930 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~72.2% Боковые рамки 7.2 мм 6.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 90% - Максимальная яркость Neo 15 (E21) 300 нит Bravo 15 2021 (Ryzen) н/д

Батарея Ёмкость 93 Вт*ч 53.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 150 Вт Вес зарядного устройства 890 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 5500M 4GB TGP 125-140 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1310 МГц 1375 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1645 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 4.632 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 1408 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Neo 15 (E21) +278% 17.5 терафлопс Bravo 15 2021 (Ryzen) 4.632 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.