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XMG Neo 15 (E21) против MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)

70 из 100
XMG Neo 15 (E21)
VS
62 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
XMG Neo 15 (E21)
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций XMG Neo 15 (E21) и MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать XMG Neo 15 (E21)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 153-209% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (2.1 и 2.35 кг)
  • Комплектуется на 39.5 Вт*ч большей батареей (93 и 53.5 Вт*ч)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12821 vs 10604 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Neo 15 (E21)
vs
Bravo 15 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.35 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 874 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~72.2%
Боковые рамки 7.2 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 90% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 150 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125-140 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1310 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц 1645 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Neo 15 (E21) +278%
17.5 терафлопс
Bravo 15 2021 (Ryzen)
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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