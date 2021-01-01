Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) Процессор - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX - AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 6700M 10GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать XMG Neo 15 (E21) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 13-18% больше FPS в играх

На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12821 vs 11940 баллов

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (93 и 82 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать MSI Delta 15 Advantage Edition Легче – весит на 200 граммов меньше (1.9 и 2.1 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.9 кг Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 357 x 247 x 19 мм Площадь 874 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~76.1% Боковые рамки 7.2 мм 5.8 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 135° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 51 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 (144 Hz) 1920 x 1080 (240 Hz) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 90% - Максимальная яркость Neo 15 (E21) 300 нит Delta 15 Advantage Edition н/д

Батарея Ёмкость 93 Вт*ч 82 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 890 граммов 572 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB Radeon RX 6700M 10GB TGP 125-140 Вт 95-120 Вт Nvidia Optimus MUX AMD Switchable Graphics Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1310 МГц 1489 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 2250 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 14.1 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 10 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 160 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерных блоков 5120 2304 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Neo 15 (E21) +24% 17.5 терафлопс Delta 15 Advantage Edition 14.1 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC233 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 2 мм - Тачпад Размер - 10.5 x 6.5 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.