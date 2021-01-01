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XMG Neo 15 (E21) против MSI Sword 15

70 из 100
XMG Neo 15 (E21)
VS
58 из 100
MSI Sword 15
XMG Neo 15 (E21)
MSI Sword 15
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Экран
Батарея 93 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций XMG Neo 15 (E21) и MSI Sword 15 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать XMG Neo 15 (E21)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 102-139% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (2.1 и 2.25 кг)
  • Комплектуется на 39.5 Вт*ч большей батареей (93 и 53.5 Вт*ч)
  • На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12821 vs 9372 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать MSI Sword 15
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Neo 15 (E21)
vs
Sword 15

Корпус

Вес 2.1 кг 2.25 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 874 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~72.2%
Боковые рамки 7.2 мм 6.8 мм
Цвета Черный Белый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 240 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 90% -
Максимальная яркость
Neo 15 (E21)
300 нит
Sword 15 +17%
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 150 / 180 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 2.2-2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 15 (E21) +5%
1478
Sword 15
1407
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 15 (E21) +27%
7759
Sword 15
6106
Cinebench R23 (одноядерный)
Neo 15 (E21)
1485
Sword 15 +21%
1795
Cinebench R23 (многоядерный)
Neo 15 (E21) +37%
12821
Sword 15
9372

Видеокарта

Модель GPU
TGP 125-140 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1310 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1725 МГц 1500 МГц
FLOPS 17.5 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 128 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120 2048
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Neo 15 (E21) +185%
17.5 терафлопс
Sword 15
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм -
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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