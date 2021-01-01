Главная > Сравнение ноутбуков > Neo 15 (M21) или MECH 15 G3 – что лучше выбрать?

XMG Neo 15 (M21) против Eluktronics MECH 15 G3

73 из 100
XMG Neo 15 (M21)
VS
74 из 100
Eluktronics MECH 15 G3
XMG Neo 15 (M21)
Eluktronics MECH 15 G3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций XMG Neo 15 (M21) и Eluktronics MECH 15 G3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать XMG Neo 15 (M21)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Eluktronics MECH 15 G3
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.1 и 2.2 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Neo 15 (M21)
vs
MECH 15 G3

Корпус

Вес 2.2 кг 2.1 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 359.6 x 254.7 x 23.8 мм
Площадь 874 см2 916 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~73.3%
Боковые рамки 7.2 мм 7.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ 52.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 98.5% 100%
Охват Adobe RGB 69.2% 77%
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 14 мс 7 мс
Максимальная яркость
Neo 15 (M21)
350 нит
MECH 15 G3
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 8
Потоков 16 16
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 15 (M21) +11%
1609
MECH 15 G3
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 15 (M21) +12%
8431
MECH 15 G3
7509
Cinebench R23 (одноядерный)
Neo 15 (M21) +8%
1558
MECH 15 G3
1449
Cinebench R23 (многоядерный)
Neo 15 (M21) +4%
12894
MECH 15 G3
12389

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1725 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 256 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 5120
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Neo 15 (M21)
13.1 терафлопс
MECH 15 G3 +34%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79 дБ 89 дБ
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм 2 мм
Тачпад
Размер 11.6 x 7.4 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) или XMG Neo 15 (M21)
2. Acer Nitro 5 AN517-54 или XMG Neo 15 (M21)
3. HP Omen 15z (AMD) или XMG Neo 15 (M21)
4. Eluktronics Prometheus XVI (2021) или XMG Neo 15 (M21)
5. Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel) или Eluktronics MECH 15 G3
6. Eluktronics Prometheus XVI (2021) или Eluktronics MECH 15 G3

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Eluktronics MECH 15 G3 и XMG Neo 15 (M21) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры