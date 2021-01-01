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XMG Neo 15 (M21) против HP Omen 15z (AMD)

73 из 100
XMG Neo 15 (M21)
VS
64 из 100
HP Omen 15z (AMD)
XMG Neo 15 (M21)
HP Omen 15z (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1440
Процессор Intel Core i7 11800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций XMG Neo 15 (M21) и HP Omen 15z (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать XMG Neo 15 (M21)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (2.2 и 2.37 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 30% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12894 vs 9936 баллов
  • Комплектуется на 22.1 Вт*ч большей батареей (93 и 70.9 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 17% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 300 нит
Причины выбрать HP Omen 15z (AMD)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Neo 15 (M21)
vs
Omen 15z (AMD)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.37 кг
Размеры 359.8 x 243 x 26 мм 357.9 x 239.7 x 22.6 мм
Площадь 874 см2 858 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.8% ~78.2%
Боковые рамки 7.2 мм 6.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет -
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 55 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 -
Цветовой охват sRGB 98.5% -
Охват Adobe RGB 69.2% -
Охват DCI-P3 68.5% -
Время отклика 14 мс -
Максимальная яркость
Neo 15 (M21) +17%
350 нит
Omen 15z (AMD)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 890 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9-2.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Neo 15 (M21) +19%
1609
Omen 15z (AMD)
1356
Geekbench 5 (многоядерный)
Neo 15 (M21) +38%
8431
Omen 15z (AMD)
6125
Cinebench R23 (одноядерный)
Neo 15 (M21) +13%
1558
Omen 15z (AMD)
1384
Cinebench R23 (многоядерный)
Neo 15 (M21) +30%
12894
Omen 15z (AMD)
9936

Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт 90 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1387 МГц 1163 МГц
Boost частота GPU 1702 МГц 1530 МГц
FLOPS 13.1 терафлопс 11.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Neo 15 (M21) +11%
13.1 терафлопс
Omen 15z (AMD)
11.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC1220 -
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 2 мм -
Тачпад
Размер 11.6 x 7.4 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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